Mesmo depois de deixar a China, a Uber continua a registar perdas significativas.

Nos primeiros nove meses deste ano, a empresa de transporte privado de passageiros atingiu prejuízos de 2.200 milhões de dólares (2.100 milhões de euros), de acordo fontes próximas do negócio, citadas pela Bloomberg. Depois de ter perdido 800 milhões de dólares (765,8 milhões de euros) no terceiro trimestre, sem incluir a operação chinesa.

Ao mesmo tempo, a receita da empresa continuou a crescer. A Uber gerou cerca de 3.760 de dólares (3.599 milhões de euros) de receita líquida até setembro e está no caminho para ultrapassar os 5.500 milhões de dólares (5.265 de euros) este ano, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada.

A Uber, uma empresa privada sediada em San Francisco, manteve-se fiel ao seu desempenho financeiro, mesmo quando a sua valorização bolsista subiu para 69.000 milhões de dólares (66.000 milhões de euros), tornando-a mais valiosa que a combinação da General Motors e com a Twitter.

As reservas na Uber - o valor combinado do total das tarifas que os passageiros pagam - foram de 5.400 milhões de dólares (5.200 milhões de euros) no terceiro trimestre, face aos 5.000 milhões dólares (4.786 milhões de euros) no segundo trimestre e aos 3.800 milhões de dólares (3.638 milhões de euros) no primeiro, diz ainda a Bloomberg citando a mesma fonte.

Em agosto a Uber chegou a acordo com a Didi Chuxing, o rival no serviço de transporte chinês, para deixar o gigante asiático em troca de 17,5% da empresa chinesa. Como parte do acordo, Didi investiu mil milhões de dólares (957 milhões de euros) na Uber.

Esta informação surge no mesmo dia em que se ficou a saber que a Careem Networks FZ, que compete com a Uber no Oriente Médio, se pode estar a preparar para entrar em bolsa nos próximos três anos, segundo noticia também a Bloomberg citado o presidente-executivo da empresa, Mudassir.