O pagamento das indemnizações compensatórias em atraso às empresas privadas de transportes coletivos de passageiros de Lisboa, relativas ao passe intermodal, num total de 13,9 milhões de euros, foi publicado em Diário da República.

No documento, o Governo autoriza a realização da despesa relativa à compensação financeira devida pela prestação do serviço público de disponibilização dos passes L1, L12, L123, L123SX, L123MA, 12, 23 e 123 relativa aos anos 2014, 2015 e 2016.

Em declarações aos jornalistas a 15 de dezembro, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, disse que estas indemnizações compensatórias estavam "inexplicavelmente há três anos sem pagar".

Na resolução do Conselho de Ministros hoje publicada, o Governo autoriza também o pagamento das indemnizações compensatórias em atraso ao Município do Barreiro, no valor de 110 mil euros.