A companhia aérea TAP anunciou hoje que registou o melhor mês de março de sempre, ultrapassando o milhão de passageiros, mais 27% do que no mesmo período do ano passado.

Em comunicado, a TAP dá conta dos dados de tráfego do último mês, período em que houve um aumento de 27% no número de passageiros transportados em toda a sua rede geral, em termos homólogos, num total de 1.016.800 passageiros, mais 213.440 do que em março de 2016.

Este foi o melhor mês de março de sempre para a companhia, sendo ainda de salientar que estes números não incluem o período da Páscoa – ao contrário do ano passado em que a Páscoa foi em março – que é tradicionalmente um período forte para a operação", sublinha a companhia.

Números que foram divulgados numa altura em que decorre, até 10 de maio, Oferta Pública de Venda (OPV) de 5% das ações representativas do capital social da TAP SGPS, que foi reservada a trabalhadores no processo de privatização do grupo.

Após a conclusão da OPV, o Estado ficará com 50% do capital social da empresa e a Atlantic Gateway com 45% do capital acrescidos das ações que não forem adquiridas pelos trabalhadores.

Para a conclusão da privatização fica ainda a faltar o parecer da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).