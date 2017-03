Se telefonar hoje para algum call center, pode ter problemas no atendimento, com as chamadas a demorarem mais do que o habitual. É que esta terça-feira é dia de greve dos trabalhadores dos call centers.

Esta não é a primeira greve deste ano no setor e ainda na semana passada foi levado a cabo um protesto. De acordo com o sindicato nacional dos trabalhadores das telecomunicações e audiovisual, há cerca de 400 pessoas com estatuto de "colaboradores" e com salários baseados no ordenado mínimo.

Os funcionários afetos ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações lutam contra a precariedade do emprego, por aumentos salariais e pela valorização do trabalho.

A paralisação dura 24 horas, sendo que pelas 13:00 está prevista uma concentração junto ao edifício da MEO, no Areeiro, em lisboa.

Por volta das 14:00, a manifestação estará junto às instalações da Randstad Portugal e, às 15:00, no Largo Camões.

A manifestação da juventude trabalhadora, organizada pela Interjovem/CGTP-IN integra o protesto que segue depois para a Assembleia da República.