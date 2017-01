Os números finais do Instituto Nacional de Estatística revelam que a taxa de desemprego caiu três pontos percentuais para 10,6% em outubro do ano passado. Foi esse o recuo tanto em termos mensais como no trimestre e é melhor em 0,2 pontos em relação à estimativa anterior.

O INE divulgou também a estimativa provisória para novembro: a taxa deverá ter baixado para 10,5%: tudo aponta para que13.700 adultos tenham conseguido livrar-se do desemprego (-3,1%), 7.900 homens e 3.200 mulheres.

Já o desemprego entre os jovens aumentou, neste caso 2,8%. Mais 2.800 pessoas entre os 15 e os 24 anos.

Ainda quanto a estatísticas finais, em outubro havia, no total, mais de meio mihão de pessoas pessoas sem trabalho - 545.300 ao certo - menos 2,2% ou 12.000 pessias do que em setembro.

Já a população empregada foi estimada em 4.579.700 pessoas, o que representa um aumento de 0,3% face ao mês anterior. Ou seja, mais 13.400 pessoas.