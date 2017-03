Os pescadores portugueses vão poder apanhar 6.800 toneladas de sardinha até 31 de julho deste ano, segundo um despacho publicado ontem, no Diário da República, que determina o horizonte temporal entre 1 de março e 31 de julho.

Portugal e Espanha definiram um total de capturas de 10.000 toneladas de sardinha, até 31 de julho de 2017, das quais 6.800 toneladas a capturar pela frota portuguesa. Estas medidas de gestão complementam o período de interdição adotado por ambos os países nos meses de janeiro e fevereiro”

O despacho refere, ainda, que a definição em concreto da “quota a dividir por Portugal e Espanha a partir de 1 de agosto de 2017, aguardará pela fixação de novos níveis de referência para a gestão da pescaria e pelo resultado do cruzeiro científico de março e abril do corrente ano”. Os níveis de referência vão ser efetuados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Entre 1 de março e 31 de julho deste ano é “sempre proibida a transferência de sardinha para lota diferente da correspondente ao porto de descarga”.

Entre 1 de março e 30 de abril de 2017, é fixado um limite de descargas de sardinha de 200 toneladas, não podendo a captura da sardinha exceder 20% do total de pescado capturado e mantido a bordo, até um máximo de 350 quilogramas por maré e por dia”.

Já durante o mês de maio, a descarga e venda de sardinha "só pode efetuar-se uma vez por dia, sendo interdita às quartas-feiras entre as 00:00 horas e as 23:59 horas”.

Em janeiro, foi noticiado que o Governo pagou um milhão de euros de apoio a pescadores e armadores de 46 embarcações na sequência da suspensão temporária na pesca da sardinha e do lagostim.