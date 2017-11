Foi inaugurado, nesta quinta-feira, o novo terminal de cruzeiros de Lisboa, em Santa Apolónia, com mais de seis meses de atraso. O projeto é da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, que representa um investimento privado de 23 milhões de euros. Da obra fazem parte um edifício com 13.800 metros quadrados em três andares e capacidade para 800 mil passageiros por ano, o que representa um aumento de 300 mil face aos números atuais. O cais tem 1.490 m2 e capacidade para receber navios de vários tipos e dimensões. O novo terminal permitirá também o embarque e desembarque máximo de 4.500 passageiros, terá estacionamento para 360 veículos ligeiros e 80 autocarros ou táxis turísticos, um terraço panorâmico e internet gratuita