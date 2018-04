O Grupo Media Capital continua a figurar no top 40 das empresas tecnológicas do Euronext, sendo uma das três portuguesas no ranking.

Este ranking, o Tech40, inclui as 40 pequenas e médias empresas tecnológicas mais promissoras do índice e é constituído por empresas líderes neste mercado, que estejam cotadas nas bolsas pan-europeias Euronext.

O Grupo Media Capital estreou-se neste ranking em 2016 e para Olívia Mira (CEO) é um motivo de orgulho continuar.

É um orgulho voltarmos a ser reconhecidos entre este grupo de empresas europeias inovadoras e de prestigio internacional. É o reconhecimento pela liderança no sector dos Media do GMC e confirma a aposta na modernização tecnológica que se mantém um forte objetivo do Grupo.”

Desde 2015, 75 companhias europeias estiveram na lista e, no total, o volume de receita destas empresas atingiu os 10 mil milhões de euros com a entrada no Tech40 e as suas ações valorizaram mais de 25% comparativamente ao ano anterior. A entrada na lista Tech40 permite às empresas terem visibilidade transfronteiriça e estar no radar dos investidores mundiais.