O desemprego na zona euro baixou para 9,6% em dezembro do ano passado, fechando 2016 com o valor mais baixo em mais de sete anos. Desde maio de 2009, segundo o Eurostat.

Também na União Europeia, que terminou o ano com uma taxa de 8,2%, o desemprego está em mínimos de fevereiro de 2009.

Ontem, o Instituto Nacional de Estatística divulgou que a taxa de desemprego em Portugal deverá ter caído para 10,2% em dezembro, o valor mais baixo desde abril de 2009.

Portugal acompanha, assim, a tendência europeia. E está entre os três países onde a taxa mais diminuiu em dezembro, em comparação com um ano antes.

Maiores descidas

País 2015 2016 Croácia 15% 11,4% Espanha 20,7% 18,4% Portugal 12,2% 10,2%

Já as maiores subidas do desemprego foram sentidas no Chipre, de 13,1% para 14,3%, em Itália (de 11,6% para 12%), Estónia (de 6,6% para 6,7%) e na Dinamarca, de 6,1% para 6,2%.

A taxa mais baixa foi registada na República Checa (3,5%) e na Alemanha (3,9%). Os países onde o desemprego é mais crítico são a Grécia (com uma taxa de 23% em outubro, os últimos dados disponíveis) e Espanha.

O gabinete de estatísticas da União Europeia estima que 20.065 milhões de pessoas estavam desempregadas no final de 2016 na UE, 15.571 milhões na zona euro.

Economia da zona euro cresceu 1,7%

O Eurostat também divulgou dados sobre o crescimento da economia da zona euro, que criou 1,7% mais de riqueza no ano passado. Já analisando o conjunto dos 28 Estados membros da União Europeia, o PIB aumentou 1,9%.

Já no que se refere ao quarto trimestre de 2016, a expansão foi de 1,8% na zona euro e de 1,9% na UE.

Na variação em cadeia, ou seja, entre outubro e dezembro últimos, o PIB da zona euro aumentou 0,5% e o da UE 0,6%.