Vieira da Silva chegou ao "Jornal das 8" da TVI de acordo na mão para provar que estava assinado pelos parceiros sociais que o subscreveram em sede de Concertação Social.

Trocado por miúdos, entre outras matérias mais complexas e abertas a discussão, os parceiros acordaram [ a 22 de dezembro passado] um aumento do salário mínimo para 557 euros em vigor desde um de janeiro de 2017 em troca, para os patrões, de uma descida da Taxa Social Única (TSU) este ano.

Vieira da Silva recusa que a Concertação esteja dividida e diz que ao aumento salarial, inicialmente proposto pelos patrões, era de 540 euros, "chegou aos 557 euros. Não se pode dizer que não houve aproximação de posições", disse o ministro. Recordando que este apoio é só para empresas que já tinham salários mínimos no ano passado, não é para novos salários mínimos.

O "sim" de Belém já chegou, o decreto-lei da TSU está publicado mas agora a lei segue para avaliação parlamentar, com pedidos já anunciados do Bloco de Esquerda e PCP, os partidos que apoiam o Governo. E agora? Há plano B?

O ministro que tutela o setor diz que "se houver problema logo resolveremos". E pode haver. É que se os partidos à Esquerda revogarem o documento, com o PSD mais que convicto que também o vai fazer, a TSU não desce e o Governo tem mesmo que arranjar algo que não comprometa o compromisso assumido na Concertação.

"Julguei e continuo a julgar que este acordo [ou o que existe dele] foi a decisão certa", disse, na TVI, Vieira da Silva.

O ministro recordou que o aumento do salário mínimo "é excecional" e, por isso, justifica esta medida "excecional" que, "em 56%, vai para empresas com menos de 10 trabalhadores". "Para estas empresas faz diferença este apoio" acrescenta.

O governante disse ainda não estar surpreendido com a posição tanto do PCP como do Bloco de Esquerda e até da CGTP, em sede de Concertação Social - que não assinou o acordo - porque as suas posições já era conhecidas.

Quanto ao PSD: "É um pouco estranho que vá votar ao lado dos partidos que apelida de ‘extrema Esquerda’" e que “critica por apoiarem e se juntarem ao Governo”.

Por isso, o ministro só entende a posição como uma "manobra política para criar problemas ao Governo mas vai é criar problemas ao país".