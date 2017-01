A taxa de juro implícita dos contratos de crédito à habitação em Portugal voltou a cair em dezembro último, fixando-se em 1,028%, face a 1,032% no mês anterior, ao passo que a prestação média vencida se manteve estável em 237 euros, pelo quarto mês consecutivo, referiu o Instituto Naciona de Estatística.

Em Dezembro, a taxa de juro implícita no crédito à habitação registou um decréscimo de 0,004 pontos base (p.b.), face ao observado no mês anterior, fixando-se em 1,028%", diz o INE.

No caso dos contratos celebrados nos últimos 3 meses, a taxa de juro desceu 0,058 p.b. para os 1,879% em dezembro.

Quando o destino de financiamento, a Aquisição de Habitação, é o mais relevante no crédito à habitação, a taxa de juro implícita no conjunto de contratos desceu para 1,043%, de 1,047% no mês anterior, enquanto nos contratos celebrados nos últimos 3 meses passou de 1,917% para 1,857% em dezembro.

O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação manteve em 237 euros, valor que se repete pelo quarto mês consecutivo.

O montante de capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação diminuiu 50 euros em dezembro, para 51.547 euros.

Em 2016, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 1,099%, diminuindo 0,170 p.b. face ao observado no ano anterior. O capital médio em dívida reduziu-se 766 euros em 2016 face ao ano precedente, tendo a prestação média anual vencida diminuído 3 euros, para 238 euros.