Foram 17 anos à frente da TAP. Na hora de deixar a presidência, Fernando Pinto é elogiado pelo Governo. O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas emitiu um comunicado para expressar um "inequívoco agradecimento" e também para indicar que a Parpública vai propor a recondução dos seis membros do Conselho de Administração indicados pelo Governo.

No momento em que Fernando Pinto cessa funções como presidente da Comissão Executiva, o Governo manifesta o seu inequívoco reconhecimento pelo papel que desempenhou no equilíbrio e desenvolvimento da TAP na última década e meia”.

Na Assembleia Geral da TAP, SGPS SA marcada para 31 de janeiro, o Governo, através da Parpública, vai propor a recondução dos membros do Conselho de Administração escolhidos pelo Governo, já que o Estado detém 50% da transportadora:

Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho (presidente)

Ana Pinho Macedo Silva

António José Vasconcelos Franco Gomes de Menezes

Bernardo Luís Amador Trindade

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

Esmeralda da Silva Santos Dourado.

Fernando Pinto terá como sucessor Antonoaldo Neves, um gestor de 42 anos, com dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa), mais de 25 anos de experiência no setor e que já integrava o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da TAP, enquanto Chief Commercial Officer, além de ter participado no processo de privatizaçãom informa a companhia.

A Assembleia Geral de 31 de janeiro irá dar luz verde ao sucessor de Fernando Pinto. Será eleita uma nova Comissão Executiva, a qual, de acordo com o Acordo Parassocial da empresa, será designada pelos acionistas privados após consulta ao Estado.