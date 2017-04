A Autoridade para as Condições do Trabalho decidiu suspender 30 trabalhos em estaleiros de construção civil, depois de ter realizado uma imspeção na semana passada. Nas obras em causa, a ACT encontrou “perigo grave” para os trabalhadores.

Foram inspecionados cerca de 400 estaleiros a nível nacional, envolvendo mais de 950 empresas e de 2.500 trabalhadores. lê-se em comunicado.

A ACT detetou 300 irregularidades “principalmente relacionadas com andaimes e equipamentos de trabalho”, tendo levado à suspensão imediata de 30 trabalhos em curso.

Por representarem um perigo grave ou probabilidade séria da verificação de lesão da vida, integridade física ou saúde dos trabalhadores”.

Realizada entre 20 e 24 de março com o objetivo de promover a redução da sinistralidade no setor da construção, a ação traduziu-se ainda na adoção de 940 notificações para cumprimento das normas legais de segurança e saúde no trabalho. Resultou ainda em uma centena de processos de contraordenação.

Todos os dias acontecem acidentes de trabalho no país, alguns deles verdadeiras tragédias que se traduzem na morte de pessoas.