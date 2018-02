O número de beneficiários que recebem o Rendimento Social de Inserção subiu ligeiramente em janeiro. Há cerca de 220 mil pessoas e 100.335 famílias com direito a esta prestação social. Em média, a prestação média RSI por beneficiário foi de 114,12 euros.

Em janeiro, 220.043 pessoas receberam o RSI, mais 880 pessoas face a dezembro de 2017, o que representou um aumento de 0,4%, adiantam os dados do Instituto da Segurança Social (ISS) publicados no seu site.

Relativamente a janeiro de 2017, este apoio abrangeu mais 7.015 beneficiários, um aumento de 3,3%.

Do total de beneficiários, 112.506 são mulheres e 107.537 são homens.

O valor da prestação média - 114,12 euros - está 1,9% acima do valor de dezembro de 2017 (112,00 euros) e é 1,5% superior ao valor de janeiro de 2017 (112,45 euros).

O valor do montante da prestação também é influenciado pelo aumento do Indexante de Apoios Sociais (IAS).

O maior número de beneficiários reside no distrito do Porto (64.896), seguido de Lisboa (38.587) e de Setúbal (19.388).

Os dados também observam um aumento no número de famílias beneficiárias desta prestação social em janeiro, mês em que o RSI foi atribuído a 100.335 famílias, mais 465 face a dezembro e 2017.

Estes dados mostram que é nos distritos do Porto, Lisboa e Setúbal que há mais famílias beneficiários do RSI, com 30.701, 17.480 e 8.710, respetivamente, sendo que cada agregado recebeu uma prestação média de 257,32 euros em janeiro.