Os clientes com crédito à habitação voltam a pagar menos este mês ao banco, estando as prestações a tocar valores mínimos de seis anos, segundo os cálculos feitos para a Agência Lusa pela revista Deco/Dinheiro&Direitos.

Simulando com base num empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1%, o proprietário vai passar a pagar já este mês 467,59 euros. São menos 3,79 euros face à mensalidade que pagava desde a última revisão, em julho.

Já num empréstimo nas mesmas condições, mas indexado à Euribor a três meses, o valor a pagar é de 461,00 euros, menos 0,93 euros do que na revisão de outubro.

Em ambos os casos, os valores para janeiro são os mais baixos desde dezembro de 2010.

As prestações da casa têm vindo a cair consecutivamente acompanhando a redução das taxas Euribor que negoceiam mesmo em valores negativos históricos.

Em dezembro, a média mensal da taxa Euribor a seis meses foi de -0,218% e a três meses de -0,316%.