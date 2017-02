A ministra da Presidência reiterou esta quinta-feira que o compromisso do executivo socialista relativamente ao salário mínimo nacional está no programa de Governo, o qual estipula que "deverá chegar aos 600 euros durante esta legislatura de forma faseada".

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, Maria Manuel Leitão Marques foi questionada pelos jornalistas sobre a entrevista da Rádio Renascença e do Público ao secretário-geral da UGT, na qual Carlos Silva não dá como certo novo aumento do salário mínimo em 2018.

"Relativamente às declarações do senhor secretário-geral da UGT ele tem direito a pensar o que quer, com toda a liberdade que felizmente gozamos todos em Portugal. O compromisso do Governo está no programa do Governo e é de que o salário mínimo deverá chegar aos 600 euros durante esta legislatura de forma faseada", assegurou.