Hoje é o Dia Nacional da Energia e, para assinalar a data, a entidade que regula o setor lançou um novo simulador de preços. São mais de 200 ofertas disponíveis e 21 os comercializadores. Eventualmente, há uma opção que se adequa mais ao nosso consumo do que aquela que temos hoje e para isso a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aconselha a que, pelo menos anualmente, simule.

Pedro Verdelho da responsável da direção de Tarifas e Preços da Erse, esteva no espaço da Economia 24, do "Diário da Manhã" da TVI para falar do tema. Publicamos ainda as perguntas que a ERSE elegeu como as mais frequentes nesta matéria.

Para que serve este simulador?

O simulador de preços de energia compara todas as ofertas comerciais para os consumidores de eletricidade (Baixa Tensão Normal) e de gás natural (Baixa Pressão) em Portugal continental.

Qual o papel da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)?

A ERSE e é responsável pela regulação dos setores da eletricidade e do gás natural, garantindo o seu bom funcionamento. Entre as suas várias responsabilidades encontra-se a monitorização do mercado liberalizado. Nesse sentido, a ERSE disponibiliza desde 2007 um simulador de preços de energia e elabora boletins com dados sobre os mercados liberalizados da eletricidade e do gás natural. Os comercializadores de energia têm a obrigação legal de enviar a informação sobre as suas ofertas comerciais à ERSE.

Como usar este simulador?

O simulador permite realizar dois tipos de simulação para o tipo de oferta que procura (eletricidade, gás natural ou eletricidade e gás natural):

> Simulação rápida – escolha entre os três casos pré- -preenchidos o que melhor corresponde à sua situação;

> Simulação personalizada – preencha os seus dados de consumo a partir da sua fatura.

Ambas as simulações produzem uma lista de resultados interativa. Identificámos para si as principais funcionalidades:

Como comparar as ofertas do simulador com o meu contrato atual?

Compare as ofertas do mercado com o seu contrato atual, por exemplo por comparação com os valores das suas últimas faturas ou procure o seu tarifário atual na lista de resultados para perceber como se posiciona.

Como os comercializadores podem descontinuar certas ofertas ou atualizar os preços ao longo do ano, o simulador de preços da ERSE permite que introduza os preços do seu contrato atual, obtendo assim uma comparação direta com as ofertas do mercado.

Como mudar de comercializador?

Para mudar de comercializador de energia a ERSE sugere que siga 3 passos fundamentais:

1. Consulte a lista de comercializadores no mercado liberalizado de eletricidade e gás natural.

2. Compare as ofertas no mercado através de ferramentas ‘online’, como é o caso do simulador de preços da ERSE.

Para além do preço, compare outros aspetos contratuais importantes, tais como prazos de vigência do contrato, serviços adicionais obrigatórios, penalidades em caso de rescisão antecipada. Peça também a ficha contratual padronizada.

3. Contrate com o novo comercializador e este tratará do seu processo de mudança, sem interrupção de fornecimento. Na maioria das situações a mudança concretiza-se no prazo de 5 dias úteis.

Para contratar uma nova oferta pode usar os contactos disponibilizados na lista de resultados do simulador da ERSE.

Devo juntar a eletricidade e o gás natural no mesmo contrato?

Alguns comercializadores permitem juntar o fornecimento de eletricidade e gás natural no mesmo contrato, oferecendo condições mais vantajosas pela contratação simultânea das duas energias, a chamada oferta dual. No entanto, essa contratação conjunta nem sempre resulta na maior poupança possível. Para ajudar na contratação das duas energias, o simulador da ERSE apresenta na mesma lista de resultados as ofertas de contratação conjunta e as combinações de contratos separados de eletricidade e gás natural, que podem ser de comercializadores diferentes.

Como aceder à informação detalhada das ofertas?

A lista de resultados do simulador disponibiliza informação detalhada de cada oferta, preparada pela ERSE num formato simplificado. No entanto, essa informação não dispensa a leitura da ficha contratual padronizada do comercializador.

De forma a permitir a terceiros tratar a informação das ofertas de mercado com ferramentas de análise, disponibiliza-se ainda na página inicial do simulador toda a informação num formato de base de dados (formato CSV). Pode encontrar uma descrição da informação disponibilizada aqui (‘metadata’).

Posso aceder a mais informação sobre as ofertas de energia?

Consulte a informação de cada oferta através da lista de resultados do simulador da ERSE. Aceda a uma descrição sumária dos vários tarifários disponíveis no mercado.

A ERSE publica com uma periodicidade trimestral informação sumária sobre os preços de eletricidade e gás natural no mercado retalhista.