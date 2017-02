A ministra da Modernização Administrativa afirmou esta quarta-feira que a média da taxa de execução do programa Simplex+ 2016 é de 62% e salientou que o IRS automático corresponde a "um futuro para onde o Estado está a caminhar".

Maria Manuel Leitão Marques falava à Lusa à margem da apresentação do balanço do Simplex+ 2016, que decorreu em Lisboa.

"Avaliando a taxa média de execução, do que está concluído e do que está em fase de conclusão, a nossa taxa é de 62% relativamente ao total das medidas Simplex", afirmou a governante, salientando que seria "um bocadinho maior" se fossem consideradas "só aquelas [medidas] que deviam estar já prontas em fevereiro de 2017".

A medida da taxa de execução de 10 meses de Simplex+ é de 74%.

O Simplex+ 2016 conta com 255 medidas, 213 a serem concretizadas até junho deste ano e 42 até março de 2018 e já foram implementadas 54 medidas.

“[A taxa de execução do Simplex+] deixa-nos contentes, tem sido um esforço muito grande, muito trabalho de desenvolvimento", disse a governante.

Sobre o IRS automático, a ministra disse que este era "uma das medidas emblemáticas" do programa, que “aponta o caminho do futuro", uma vez que o Estado não tem de andar sempre a pedir ao cidadão a mesma informação.

"Este é um futuro para onde o Estado está a caminhar", salientou.

Maria Manuel Leitão Marques deu ainda o exemplo da simplificação da carta de condução, designado “carta sobre rodas”, que tem três fases: "desmaterialização do processo, eliminação da morada no documento e a transmissão eletrónica dos dados do atestado médico”.

"Duas já estão concluídas, a outra encontra-se em fase de testes, portanto, a medida está cumprida em 80%", disse a governante.

A ministra defendeu que é preciso usar a informação existente para "facilitar a vida às empresas e aos cidadãos", já que, citado o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, "reduzir impostos também é reduzir os encargos administrativos".

IRS automático abrange um terço dos agregados familiares

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais afirmou esta quarta-feira que o IRS automático vai estar disponível "para 1,8 milhões de contribuintes", ou seja, "um terço dos agregados familiares" e este sistema vai permitir um reembolso mais rápido.

Este ano, o sistema está "disponível para 1,8 milhões de contribuintes", ou seja, aqueles que em 2016 não tinham dependentes registados no seu agregado familiar e tiveram apenas rendimentos de trabalho ou pensões, afirmou Rocha Andrade, na apresentação do primeiro balanço do Simplex+ 2016, que decorreu em Lisboa.

De acordo com o governante, o número de contribuintes que vão beneficiar desta medida do Simplex, já a partir de 1 de abril, "corresponde a cerca de um terço dos agregados familiares".

Rocha Andrade avançou que em 2018 já vai ser possível aos agregados com dependentes utilizarem o IRS automático, que vem pré-preenchido.

"Será introduzida uma alteração" que permite fazer o cadastro das faturas dos dependentes, o que estará disponível no próximo ano, acrescentou.

O IRS automático é apresentado já pré-preenchido e cabe ao contribuinte decidir se o quer enviar ou não e, caso não o faça, antes de terminar o prazo, o sistema assume a sua entrega, reduzindo o risco de entrega fora do prazo para trabalhadores dependentes ou pensionistas, nesta primeira fase.

Rocha Andrade explicou que o IRS automático apresenta já uma efetiva liquidação (em vez de simular o montante do reembolso), pelo que o contribuinte saberá logo o que vai receber.

Questionado sobre o tempo do reembolso, o governante afirmou: "Esperamos que para o universo que tem acesso IRS automático, o prazo de reembolso seja cerca de metade ou menos do prazo médio que hoje em dia existe para os reembolsos".

Em junho de 2016, o governante tinha afirmado que o prazo médio de reembolso rondava pouco mais de um mês (36 dias).