À semelhança do que já tinha acontecido entre 28 de novembro e 11 de dezembro, os portugueses continuam a comprar mais com cartão multibanco do que em igual período do ano passado. Talvez a perceção de que a economia está a recuperar, embora que ligeiramente, tenha empurrado as famílias para as compras de Natal.

Segundo os dados revelados hoje pela SIBS, no período entre o 28 novembro e 18 dezembro foram efetuados, nos caixas automáticos da Rede Multibanco, “25,7 milhões de levantamentos no valor de 1.743 milhões de euros”.

No mesmo período foram efetuadas, nos terminais de pagamento automático da Rede Multibanco, “60,4 milhões de compras no valor de 2.349 milhões de euros”, contra os 56,5 milhões de compras no valor 2.228 milhões de euros do período homólogo.

“O valor médio levantado por dia foi de 68 euros. Em compras, o valor médio dos pagamentos em lojas foi de 39 euros”, acrescenta o comunicado.