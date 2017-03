A história começou em 1990 quando Wang Wei começou por fazer entregas transfronteiriças ilegais para a China numa minivan, transportando pacotes através da fronteira entre o país e outros países da Ásia. Era a chamada “entrega black”, como referiu o fundador numa entrevista em 2011. Na altura, havia um monopólio em torno do serviço de entregas no país.

Seríamos multados se fôssemos apanhados por agentes responsáveis. Por isso, tivemos de usar pacotes secretos”.

Certo é que o negócio fluiu e correu de tal forma bem que, em 1993, fundou a SP Express. A minivan foi trocada por uma frota de 30 aviões Boeing e milhares de veículos que fazem o serviço de entrega de encomendas em várias cidades da China.

O fundador da SP Express diz-se reservado e tímido, mas não foi isso que o fez esconder-se do mundo. O seu serviço de correio entrou para a bolsa de Shenzhen, tendo sido ali classificado multimilionário, por mais de 20 vezes.

De acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, este é um dos homens mais ricos da China, tendo uma fortuna avaliada em 23,3 mil milhões de dólares, cerca de 21,5 mil milhões de euros. A mesma fonte revela que em 2015 a companhia teve vendas na ordem dos 7,4 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros). Atualmente é uma das maiores empresas do mercado de e-commerce em expansão na China.

A parceria com a Alibaba

É recorrente adoptar-se este tipo de modelo de negócio na China. O método consiste na compra de produtos originais a preço de venda, que posteriormente são imitados por outras empresas que promovem o contrabando dos mesmos, adquirindo por isso margens de lucro enormes.

Em 2005, segundo a revista People’s Daily de Hong Kong, a empresa foi dada como garantia num empréstimo de meio milhão de dólares.

O eBay chinês chama-se Alibaba e é através das encomendas feitas neste website de vendas online que a SF Express atua, garantindo o serviço de entregas de todos os produtos.

A empresa de Wang acabou mesmo por tirar o lugar à companhia Maanshan Dingtai (de exportação de materiais de aço), na bolsa. Quando passou a ser cotada, o preço das ações disparou 70% em apenas oito sessões. Um analista disse à agência AFP que este aumento não foi surpreendente. “As vendas refletem a confiança dos consumidores. Só no ano passado a empresa viu os seus lucros aumentarem 112%”, refere Xu Young.

Com a expansão cada vez maior, o grupo está a construir um aeroporto de cargas na província central de Hubei.

A indústria chinesa de entregas é a maior do mundo, com vendas na ordem dos 4 triliões de yuans só no ano passado, representando mais de 40% do negócio global na indústria, segundo dados do serviço postal do país.