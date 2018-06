As transações no Multibanco caíram a pique durante jogo que opôs Portugal e Marrocos, esta quarta-feira, a contar para o Mundial de futebol. De acordo com os gráficos que a empresa que gere o Multibanco divulgou no Twitter, assim que começou o jogo, as transações passaram de 164 por segundo para 100.

Nota-se uma ligeira subida, que coincide com o intervalo do jogo, para depois se registar nova descida. E isto tudo num horário em que os movimentos no Multibanco costumam ser mais frequentes que nos restantes horários do dia.

Como o algodão, o multibanco não engana e estavam todos a torcer pela #selecaonacional“, lê-se no post do Multibanco.

Veja aqui o acompanhamento AO MINUTO do jogo da Seleção