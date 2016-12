A greve dos trabalhadores do handling e da segurança deverá causar constrangimentos nos aeroportos a partir de sábado, 24 de dezembro. Daí a ANA - Aeroportos deixar algumas recomendações e pedidos aos passageiros desde já.

A empresa que gere os aeroportos em Portugal pede que as pessoas cheguem com "a devida antecedência" e, de preferência, com bagagem de porão quando se deslocarem ao aeroporto para ir viajar.

Os passageiros devem privilegiar a utilização de bagagem de porão em vez da bagagem de cabine para facilitar "o processo de controlo de segurança de pessoas e bens".

Fica o aviso de que é "previsível que o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais venha a sofrer constrangimentos".

As paralisações foram convocadas para os dias 24, 27, 28, 29 e 30 de dezembro.