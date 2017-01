Mais 1.092 idosos receberam o complemento solidário em dezembro. Segundo as estatísticas do Instituto da Segurança Social, no mês passado, a prestação social foi atribuída a 160.887 beneficiários, mais 0,7% do que em Novembro.

Já em comparação com o mês homólogo de 2015, o Complemento Solidário para Idosos (CSI) verificou uma descida de 3,1%, que se traduz numa diminuição de 5.095 beneficiários.

As mulheres continuam a representar o maior número de beneficiários (70%), referem os dados publicados no ‘site’ do Instituto da Segurança Social.

A maior parte dos beneficiários desta prestação social estão concentrados nos distritos do Porto (26.129), Lisboa (23.771) e Braga (12.133).

Em novembro, o Governo arrancou com uma campanha de divulgação do CSI para garantir que todos os pensionistas que necessitam tenham acesso a esta prestação social. O Complemento Solidário para Idosos é um apoio em dinheiro pago mensalmente aos idosos de baixos recursos, com idade igual ou superior à idade de acesso à pensão por velhice do regime geral de segurança social, ou seja, 66 anos e dois meses.

Menos 10 mil abonos de família

O abono de família foi entregue a 1.094.850 crianças e jovens em dezembro do ano passado, menos 10.043 face a novembro (-0,91%), segundo os dados da Segurança Social.

Comparativamente ao mês homólogo de 2015, registou-se uma quebra de 3,7% no número de beneficiários a receber esta prestação social. Passou-se de 1.135.712, em dezembro de 2015, para 1.094.850, no mês passado.

Segundo as estatísticas do Instituto da Segurança Social (ISS), atualizadas hoje, Lisboa é o distrito do país com o maior número de abonos de família atribuídos (219.863), seguindo-se o do Porto (212.903) e o de Braga (97.531).