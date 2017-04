O Santander Totta e o Estado chegaram a acordo "para pôr fim aos litígios judiciais" sobre os contratos swaps celebrados com as empresas públicas de transportes.

O Estado garante que as empresas pagam o que consta dos contratos celebrados com o banco e em troca o Santander Totta desiste dos processos judiciais e pedidos de indemnização.

A contrapartida inclui ainda um financiamento do Santander ao Estado português de 2.300 milhões euros, que permitirá ao Estado poupar em juros 442 milhões de euros.

Para além disso, o banco partilhará os juros de mora e as custas do processo judicial que corria em Londres com as empresas de transporte, permitindo uma poupança adicional de 50 milhões de euros.

Em causa estavam nove contratos de cobertura de taxa de juro entre empresas públicas de transporte e o banco Santander Totta, que, segundo o Estado, implicavam perdas potenciais de 1,800 milhões de euros para as empresas públicas.

"O Estado Português assegurará que as empresas cumpram as sentenças já proferidas pelo tribunal de Londres que reconhecem a validade dos referidos contratos e a conduta profissional do Banco Santander Totta, e desistirá do pedido de admissão de recurso pendente mas ainda não aceite pelo Supremo Tribunal Inglês", diz um comunicado conjunto enviado às redações.

Por sua vez, o banco "desistirá da ação e pedido de indemnização contra o Estado e contra o IGCP pendente nos tribunais portugueses e concederá em contrapartida um empréstimo de longo prazo à República Portuguesa que implicará uma poupança nos seus custos de financiamento".