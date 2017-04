O parlamento islandês apresentou uma lei que exige às empresas públicas e privadas que comprovem a existência de igualdade salarial entre homens e mulheres.

Esta legislação, que está previsto entrar em vigor em janeiro de 2018, tem como objetivo acabar definitivamente com a diferença salarial entre géneros no meio dos 323 mil cidadãos islandeses. A lei conta com o apoio do governo de coligação de centro-direita e também da oposição, onde quase 50% dos deputados são mulheres.

O ministro dos assuntos Sociais e Igualdade, Thorsteinn Viglundsson, afirmou que a nova lei obrigará empresas com 25 ou mais empregados a serem sujeitas a auditorias, onde poderão sofrer multas se a exigida igualdade não se verificar.

A diferença salarial entre homens e mulheres é, infelizmente, um facto no mercado de trabalho islandês e é hora de tomar medidas radicais. Temos o conhecimento e os processos para eliminá-la”

O ministro referiu também que a nova lei pode ser considerada incómoda para as empresas mas os benefícios são “óbvios”.

A Islândia ocupa o primeiro lugar no Índice Global de Diferenças de Género do Fórum Económico Mundial de 2015, seguido da Finlândia e da Suécia.

E Portugal?

Para os portugueses, as diferenças de género são igualmente uma realidade. Uma mulher, para ter o mesmo ordenado do que um homem, tem de trabalhar mais 61 dias no ano, ou seja, mais dois meses. Ou, se quisermos, é como se elas deixassem de receber dois vencimentos e eles, sim, auferissem pelo trabalho de um ano por inteiro.

As contas são da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego que indicou à Lusa os números: as portuguesas ganham, em média, menos 16,7% do que os homens e, embora tenham mais qualificações, os cargos de topo continuam sobretudo nas mãos dos homens.

Os últimos números divulgados pela Comissão Europeia, em outubro passado, dão conta de que a disparidade entre os salários dos dois sexos, para cargos iguais, duplicou em oito anos. Mesmo assim Portugal não está no topo da tabela.