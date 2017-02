A decisão da Euronext de retirar o BPI do PSI20 tem efeitos a partir desta sexta-feira, mas só logo à tarde, uma vez que as ações do banco português estão ainda a negociar. É o último dia, e parece estar a ser de recuperação, face às consideráveis perdas de ontem.

O BPI fechou na quinta-feira a derrapar 12,38% para 92 cêntimos, mas durante a sessão chegou a afundar mais de 25%.

Na despedida, hoje, a abertura foi positiva, com o banco a avançar mais de 6,5% para 98 cêntimos. Entretanto, pelas 08:20, a recuperação aligeirou, avançando 1,6% para 94 cêntimos. Um valor bem abaixo dos 1,334 euros oferecidos na OPA do CaixaBank, que foi bem sucedida.

Contas feitas, até agora, o BPI perdeu cerca de 15% da sua capitalização em bolsa em comparação com o ano passado.

Embora o CaixaBank mantivesse a "intenção" de o BPI continuar cotado no índice de referência da bolsa de Lisboa, a decisão cabia à Euronex, que decidiu o contrário, pelo menos no que toca ao PSI20, pelo que o banco poderá continuar no PSI Geral, que não é o índice principal.

A Euronext comunica que, na sequência dos resultados alcançados na Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI, e face à informação disponível à data, foi decidida a exclusão das acções do Banco BPI do índice PSI 20, com data efetiva a 10 de fevereiro”

Uma decisão tomada na sequência da OPA que o CaixaBank lançou sobre o banco português, e que foi concluída com sucesso: o grupo catalão passou a deter 84,5% do capital, estando os restantes 15% dispersos entre a Allianz, que manteve a sua posição de 8,43% e outros acionistas minoritários.

Ora, a negociação de ações em bolsa seria muito mais diminuta, se o banco permanecesse no PSI20. Tirando a percentagem detida pela Allians, só cerca de 7% do capital estaria disponível para a troca de mãos entre os investidores.

Com esta mudança, o PSI20 passará a ter apenas 17 cotadas até à próxima revisão, marcada para o dia 20 de março.

Há 34 anos no BPI, os últimos 13 como CEO, Fernando Ulrich deixa agora a liderança executiva do banco. Para o lugar de CEO vai um espanhol, Pablo Forero, atual diretor-geral do CaixaBank. Ulrich passará a chairman.

Veja também: