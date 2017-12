O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, terá em 2018 rotas para cinco novos destinos, avançou hoje o presidente da ANA Aeroportos de Portugal, Carlos Lacerda.

Em causa estão as cidades de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, através da companhia United, bem como Toronto, no Canadá, através da Air Canada.

Somam-se Munique, na Alemanha, com a companhia Eurowings, Malta, pela Ryanair, e Wroclaw, considerada a segunda maior cidade da Polónia, através da Wizz Air.

"Um aeroporto cresce se registar aumento do número de destinos, se registar aumento de rotas e aumento de companhias. O [aeroporto] Sá Carneiro tem mais destinos e mais rotas e está a fazer uma campanha de atração de companhias, dando incentivos", referiu o presidente da ANA Aeroportos de Portugal.

Carlos Lacerda falava, na presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D' Oliveira Martins, bem como de vários autarcas da região, na cerimónia que assinalou o recorde de 10 milhões de passageiros no aeroporto do Porto.

O responsável garantiu que esta infraestrutura "não tem um problema de capacidade instalada, tendo aliás capacidade para crescer".

"E estamos preparados para crescer. É esse o nosso compromisso", disse.

No final do terceiro trimestre de 2017, o aeroporto Sá Carneiro registou um crescimento de 16% no tráfego de passageiros face ao período homólogo de 2016. De acordo com dados da ANA Aeroportos de Portugal esta tendência de crescimento significa que entre os 6,3 milhões de passageiros de 2013 e os mais de dez mil de 2017, o crescimento é de 50%.

Este aeroporto foi eleito o Melhor da Europa na categoria de cinco a 15 milhões de passageiros, uma distinção atribuída pelo ACI-Airports Council Internacional.

Governo e TAP negoceiam reativação de rotas

O Governo está a "negociar" com a TAP a reativação de rotas "fundamentalmente na Europa" a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse hoje o secretário de Estado das Infraestruturas, sem precisar quais.

"É cedo para avançar quais são as cidades para as quais vamos avançar com as rotas, mas no primeiro trimestre de 2018 já teremos notícias. Estamos a fazer um trabalho com a TAP para criar condições para que sejam reativadas rotas na Europa, fundamentalmente", disse Guilherme D' Oliveira Martins.

Já durante o seu discurso, Guilherme D' Oliveira Martins falou dos "11 pódios" que este aeroporto ganhou em dez anos e referiu que o 'Sá Carneiro' regista o maior crescimento acumulado desde 2012 no que diz respeito a aeroportos de Portugal Continental, sendo apenas superado em território nacional pelos Açores.

O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, apontou que relativamente a companhias de bandeira "tem havido uma diversificação muito importante e a nível dos trajetos mais curtos", mostrando-se confiante também com o interesse das companhias chamadas 'low cost' como a Ryanair e a Easyjet.

Confrontado com a possibilidade de virem a ser reativadas rotas, o autarca considerou a notícia "normal": "É o mercado. Há rotas que aparecem e rotas que desaparecem em todos os aeroportos".