A Sonae assinou um memorando com a JD Sports Fashion, retalhista líder no Reino Unido em marcas de desporto, e a LD Sprinter Holding com vista à criação do segundo maior retalhista de desporto na Península Ibérica.

Segundo um comunicado da Sonae divulgado na página da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) na internet, este memorando prevê a combinação de negócios na Península Ibérica da JD Group e da JD Sprinter com a Sport Zone.

Estabelece ainda “os parâmetros principais para a criação de um Grupo Ibérico de desporto que terá como acionistas a JD Group, a Sonae e a família acionista da JD Sprinter, com posições de aproximadamente 50%, 30% e 20%, respetivamente”.

Com um volume de negócios agregado superior a 450 milhões de euros, estimado para 2016, e uma rede de 287 lojas, 191 das quais em Espanha e 96 em Portugal, o grupo a criar tornar-se-á no segundo maior retalhista de desporto na Península Ibérica.

Segundo o comunicado, a Sonae espera que o negócio “venha a gerar, progressivamente, economias de escala que permitam alcançar níveis atrativos de rentabilidade" que, segundo a empresa "irá beneficiar do crescimento e competências dos seus acionistas em cada um dos mercados, assim como do seu know-how no setor de desporto".