O Grupo Media Capital, dono da TVI e TVI24, alcançou os 19,1 milhões de euros no ano passado. Trata-se de uma subida de 10%, com os rendimentos consolidados decorrentes da publicidade a melhorarem 4% face a 2015.

A TVI manteve a liderança de audiências em televisão, registando uma quota de audiência de 21,5% e de 25,2%, no total do dia e no horário nobre, respetivamente"

A Media Capital destaca ainda, em comunicado, que a diferença face ao segundo canal mais visto foi de 3,9 pontos percentuais no primeiro caso e de 3,1 pontos no segundo, "em ambos os casos aumentando a distância relativamente a 2015".

O lucro antes de impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) do grupo melhorou 3% no ano passado, alcançando € 41,5 milhões. Os rendimentos operacionais mantiveram-se ao nível do ano anterior e os gastos operacionais, excluindo depreciações e amortizações, recuaram 1%, destaca o comunicado.

Particularizando, o segmento Televisão registou um EBITDA de € 33,6 milhões, "melhorando 6% relativamente a 2015, correspondendo a uma margem de 23,6%".

No caso da Produção Audiovisual foi positivo em € 1,5 milhões, mais € 0,4 milhões quando comparado com o ano anterior.

Na Rádio, o EBITDA ascendeu a € 5,4 milhões, atingindo uma margem de 30,4%.

Considerando a média das cinco vagas de audiências de 2016, o conjunto das rádios do Grupo Media Capital registou um share de audiência de 34,9%. A Rádio Comercial continua a liderar, com um share médio de 23,5%, ao passo que a m80 foi a rádio que mais melhorou em Portugal (+1,0pp), alcançando 6,9%, sendo já a quarta rádio em Portugal".

No digital, a publicidade melhorou 14% no ano passado. As páginas vistas cresceram 31% e os vídeos 81%, "com um contributo particularmente forte" do TVI Player.

A dívida líquida do grupo diminuiu € 14,1 milhões, "não obstante os dividendos distribuídos de € 16,1 milhões".