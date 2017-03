O Crédito Agrícola lucrou 59,7 milhões de euros no ano passado, segundo as contas agora conhecidas.

Trata-se de uma subida de 10% face ao resultado líquido de 54,1 milhões de euros contabilizado em 2015.

O presidente do banco cooperativo, Licínio Pina, salientou a "capacidade e disponibilidade" demonstradas pela instituição para dar resposta às necessidades dos seus clientes, num "contexto de incerteza que paira sobre alguns dos principais bancos" que operam em Portugal.

No negócio bancário, o lucro ascendeu a 72,1 milhões de euros, mais 28% do que no ano anterior.

O bancoapresentou há três meses ao Banco de Portugal uma proposta para alteração do regime jurídico que visa transformar a Caixa Central, entidade de topo do grupo, em sociedade anónima. Espera-se que o processo fique concluído ainda este ano..

"Esta proposta não altera a natureza cooperativa do grupo", destacou Licínio Pina, explicando que a transformação em sociedade anónima vai permitir à Caixa Central aceder a novas formas de financiamento junto do mercado de capitais.

Ainda assim, e apesar de esta alteração abrir a possibilidade de entrada de novos acionistas no grupo, Licínio Pina vincou que "as caixas agrícolas terão sempre o controlo do capital", apontando para a possibilidade de estas entidades subscreverem ações preferenciais.