O Banco CTT angariou "mais de 100 mil clientes" em nove meses de atividade, através da abertura de mais de 74 mil contas à ordem, e espera lançar o crédito à habitação este mês, anunciou hoje a instituição.

Decorridos apenas nove meses, o Banco CTT está presente em todo o país em mais de 200 lojas abertas ao público e conquistou a confiança de mais de 100 mil clientes, através da abertura de mais de 74 mil contas de depósitos à ordem", refere o banco, em comunicado.

O Banco CTT, que arrancou em 18 de março do ano passado, apontou a "captação de depósitos acima de 250 milhões em 2016".

Nos últimos três meses do ano passado, o Banco CTT lançou a oferta de crédito pessoal em parceria com a Cetelem, que está disponível nas lojas dos Correios e no 'site' da instituição, "tendo neste período a produção superado a fasquia dos 2,5 milhões de euros por mês".

"O leque de oferta de produtos e serviços do banco tem o seu mais recente lançamento em novembro, com a disponibilização do Cartão de Crédito Banco CTT e que já conta com mais de 10 mil cartões colocados", acrescentou.

O Banco CTT tem um plano de lançamento de novidades de produtos e serviços durante o ano de 2017, entre os quais o crédito à habitação no mês de janeiro", concluiu.