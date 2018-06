Mais uma manhã negra para o título da SAD leonina, mas com poucas ações a passarem de mãos, 787 títulos, até ao momento, e com a cotação a fixar-se nos 0,65 euros após uma descida de 17,72%

O título está a ser pressionado por mais rescisões na equipa principal, mesmo assim longe de o mínimo de 0,55 euros a que chegaram em março deste ano.

A rescisão de Ruben Ribeiro foi oficializada durante a tarde de quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVC), enquanto as do médio argentino Rodrigo Battaglia e do avançado Rafael Leão foram avançados pelos media e mais tarde confirmadas por Bruno Carvalho.

Estas três rescisões juntam-se às de Bas Dost, Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patrício e Daniel Podence, perfazendo noves saídas da equipa principal de futebol dos leões, além do treinador Jorge Jesus.

Entretanto, o tribunal cível de Lisboa suspendeu a assembleia-geral marcada pela Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral (CT), liderada por Elsa Judas, para o dia 17 de junho, no seguimento de uma providência cautelar.

A de 21 de julho, que visava proceder à eleição da mesa da assembleia-geral e do seu presidente bem como do conselho fiscal e disciplinar, também foi suspensa.

O mesmo juiz legitimou ainda a realização da assembleia de dia 23 de junho marcada pelo presidente demissionário da mesa, Jaime Marta Soares, tal como as suas funções.