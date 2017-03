A Repsol fechou um acordo com Amazon que vai permitir aos clientes da empresa norte-americana levantarem as suas encomendas nas bombas de gasolinas.

O objetivo é alargar o leque de serviços que as gasolineiras fornecem aos seus clientes na sua rede de postos de abastecimento. Para a Amazon, à semelhança de outras retalhistas, o plano faz parte do esforço de estender os pontos de entrega das suas encomendas, sobretudo a clientes que não conseguem estar em casa para as receber.

Ao todo os clientes poderão levantar as suas encomendas em cerca de 4.000 postos de abastecimento em Espanha e Portugal, depois do serviço já estar disponível em cerca de 320 estações em Itália, noticia o Financial Times.

O serviço Amazon Locker – Cacifro da Amazon - já está disponível nos Estados Unidos e em 1.300 localizações no Reino Unido.

A Amazon envia um código ao cliente que abre o tal cacifro com a encomenda.