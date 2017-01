O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, garante que os contribuintes vão ter mais dinheiro disponível, mesmo com a atualização de 0,8% nas tabelas de retenção na fonte do IRS.

Entrevistado pela TSF, o governante confirmou que as novas tabelas já foram enviadas para publicação em Diário da República. Apesar da atualização de 0,8% da taxa de retenção na fonte do IRS, em linha com a inflação, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garante que os contribuintes vão ter mais dinheiro no bolso no final do mês.

E explicou ainda que contribuintes estarão dispensados da entrega da declaração de IRS este ano. São cerca de um milhão e têm de reunir duas condições: não ter dependentes a cargo e ter apenas rendimentos de trabalho e pensões. Nestes casos, a declaração de IRS será preenchida de forma automática.

Rocha Andrade espera que no próximo ano seja possível alargar o número de contribuintes que não precisam de entregar a declaração de IRS.

Ainda sobre as tabelas de retenção na fonte do IRS, o secretário de Estado garante que, em alguns casos, as novas taxas podem não ser aplicadas este mês.