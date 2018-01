A 16.ª edição do Programa Renda Convencionada contou com 1.775 candidatos para os 14 fogos disponibilizados pela Câmara de Lisboa, com rendas entre as 114 e os 268 euros, avançou à Lusa o município.

De acordo com informação prestada pela Câmara Municipal, "foram 1.775 os candidatos que concorreram à 16ª edição do Programa Renda Convencionada, neste momento a decorrer."

As 14 habitações disponibilizadas nesta edição localizam-se nas "freguesias de Marvila [cinco], Olivais [três], Parque das Nações [quatro], Santa Clara [uma] e Santa Maria Maior [uma]" e têm tipologias entre T1 e T3.

As candidaturas para esta edição estiveram abertas durante o mês de dezembro e encerraram a 05 de janeiro.

O sorteio das habitações irá decorrer na terça-feira.

Segundo o município "são os jovens que mais procuram este programa municipal de habitação, que tem a particularidade de estar aberto tanto a candidatos de Lisboa como de fora deste concelho".

O perfil dos concorrentes, nesta 16.ª edição, mostra uma média de idades de 36 anos, com uma percentagem considerável de pessoas isoladas (56%)", acrescenta.

A autarquia aponta também que "52% dos candidatos reside já na cidade, sendo o rendimento médio bruto do agregado de cerca de 900 euros".

Este programa de arrendamento acessível foi criado no final de 2013, "num momento em que começavam a sentir-se novas necessidades de habitação, nomeadamente das famílias que querem alugar casa em Lisboa e não têm capacidade para aceder ao mercado privado".

Desde essa altura "têm vindo a ser reabilitadas e disponibilizadas casas com tipologias que variam entre T0 e T4, pelas diversas freguesias da cidade, embora com incidência no centro histórico", salienta o executivo.