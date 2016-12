Os contribuintes que tinham Documentos Únicos de Cobrança (DUC) da Segurança Social com prazo de pagamento até esta sexta-feira, dia 30, vão poder liquidar essa dívida até ao próximo 13 de janeiro.

Em nota enviada à comunicação social, a Secretaria de Estado tutelar revela ter decidido "prorrogar o prazo para pagamento das dívidas à Segurança Social no âmbito do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES), a todos os contribuintes que efetuaram a sua adesão até dia 23 de dezembro".

O prazo para pagamento dos Documentos Únicos de Cobrança (DUC) é prorrogado por 10 dias úteis, até ao dia 13 de janeiro de 2017", salienta o comunicado.

A decisão é justificada pela "forte adesão por parte dos contribuintes até ao dia 23 de dezembro, refletida no número de DUC emitidos pela Segurança Social".

Assim, os contribuintes que tenham aderido ao PERES e que tenham um Documento Único de Cobrança (DUC) emitido, com prazo limite de pagamento até 30/12/2016, poderão regularizar a sua situação contributiva até 13/1/2017 utilizando o mesmo documento, não sendo necessária a emissão de DUC de substituição", salienta a nota da Segurança Social.

Encaixe já chegou aos 52,2 milhões de euros

No que se refere ao balanço da medida de regularização de dívidas à Segurança Social, que esteve em curso entre 4 de novembro e 23 de dezembro, registou-se a adesão de "49.099 contribuintes, originando a emissão e reemissão de Documentos Únicos de Cobrança (DUC) de aproximadamente 300 milhões de euros".

De acordo com o comunicado, 34% dos contribuintes optou pelo pagamento integral dos valores em dívida, enquanto 66% preferiu o pagamento em prestações.