Os funcionários públicos que se reformaram em 2016 foram para casa a receber uma pensão média de 932,5 euros. São menos 179,5 euros (-16,1%) que há um ano, noticia o Dinheiro Vivo/ Jornal de Notícias. E é a primeira vez desde 1999 que o valor cai para um patamar inferior aos mil euros. Por comparação com 2011, quando Portugal pediu ajuda financeira à Troika, o corte é de 27%.

O número de novos reformados caiu para quase metade. Esta situação é o reflexo de vários anos de congelamentos salariais e de constantes alterações às regras da aposentação, considera Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, para quem a redução do valor das novas pensões não surpreende: “A queda do valor da reforma acompanha o que tem sido o empobrecimento da função pública, através de vários anos sem qualquer atualização dos salários”.

Aos mesmos meios, José Abraão, secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), assinala que “as reformas são sempre consequência dos salários” e que esta evolução nas pensões, pagas pela Caixa Geral de Aposentações, resulta da “política que o país vem promovendo de há uns anos a esta parte no sentido da redução do valor do trabalho e dos salários, como se isso fosse um fator de competitividade”.

Desde o início do século, o valor médio nas novas reformas que em cada ano começaram a ser pagas pela CGA oscilaram entre um mínimo de 1040 euros (em 2000) e um máximo de 1409 euros (em 2003). De então para cá as regras da aposentação sofreram várias alterações, mas nunca como agora, os novos reformados tinham ficado a receber menos de mil euros brutos mensais.