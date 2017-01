Apesar do escândalo das emissões poluentes que levou à demissão do na altura presidente da alemã Volkswagen, Martin Winterkorn, o gestor saiu da empresa a ganhar uma reforma milionária: nada menos do que 3.100 euros por dia.

Winterkorn, 69 anos, abandonou o cargo ainda em setembro de 2015, mas só agora os valores da sua pensão foram notícia, porque o contrato de trabalho terminou apenas no final de 2016.

E as contas são simples de fazer, já que o ex-presidente tem direito a uma reforma equivalente a 70% do seu ordenado base, ou seja, cerca de 1,2 milhões de euros anuais, segundo o jornal alemão Bild. ou seu equivalente a 3.100 euros por dia, segundo o jornal alemão Bild.

A elevada pensão está a suscitar fortes críticas sobretudo pelo facto de o gestor se ter demitido na sequência do escândalo das emissões poluentes. E o ex-presidente não é o único a tirar louros do tempo que esteve na empresa: há outros membros da administração da Volkswagen que também têm direito a pensões semelhantes, pelo que está fixado nos seus contratos.

A Volkswagen ainda não quis comentar.

Retrospetiva ao escândalo

O grupo Volkswagen é dono de 12 marcas (entre elas Audi, Porsche e Seat) e, em setembro de 2015, admitiu ter instalado um software que manipulou as emissões poluentes, de modo a parecerem inferiores ao que realmente eram. Uma manobra que afetou 11 milhões de carros no mundo inteiro. "Fizemos asneira", admitiu na altura a própria empresa. E pelo mundo muitos afetados querem ser compensadas. Centenas de processos judiciais já deram entrada.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a VW chegou a acordo para encerrar os processos sobre o caso, pagando para isso 4.400 euros a cada cliente.

No Brasil, também há processos em curso. E na Europa? O atual presidente executivo da Volkswagen, Matthias Müller, recusa o mesmo nível de compensação para estes clientes, dizendo que isso seria “inapropriado” e “insustentável”.

Para além dos processos que a Volkswagen enfrenta de clientes que querem ser compensados no escândalo das emissões poluentes - que rebentou há precisamente um ano - também os investidores do maior grupo automóvel da Europa exigem indemnizações.

O pedido de desculpas do presidente da empresa, feito em julho, não parece, por isso, ter surtido o efeito que pretendia. E, ao nível legal, as consequências começam a surgir.