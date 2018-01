O bom desempenho do Millenium BCP em bolsa está a impulsionar o índice de referência PSI20 para um máximo desde julho de 2015. A esta hora, a bolsa nacional está a subir 0,51%, para 5.774,19 pontos, mas já chegou aos 5.774,25 ao início da manhã.

O BCP avança 2,66% para 0,3284 euros, o valor mais alto desde junho de 2016. Qual a explicação? O Norge Bank aumentou a participação no banco liderado por Nuno Amado, para 2,09%. Tinha, até aqui, 1,96%. Esta notícia está a dar corda às ações.

Este está, também, a ser um dia positivo para a Europa com o alemão DAX igualmente em máximos, depois da situação política no país estar, finalmente, a estabilizar.

Na segunda-feira, as bolsas de Wall Street atingiram máximos históricos, depois de três dias complicados nos Estados Unidos. "Ontem, os senadores nos EUA puseram fim ao shutdown [paralisação do Estado por causa do impasse orçamental] de três dias e, pelo menos até 8 de fevereiro, os serviços norte-americanos vão estar a funcionar normalmente, o que impulsionou as bolsas de Wall Street que atingiram máximos históricos.", explicou à Reuters José Novo, trader da Orey iTrade.

O índice tecnológico Nasdaq subiu 1,3% na última sessão, o S&P 500 ganhou 0,81% e o Dow Jones Industrial Average avançou 0,55%.

A época de resultados continua quer nos EUA, quer na Europa. Ontem a Netflix apresentou bons resultados, com o aumento de subscritores, e também a Logitech reportou números positivos".

As acções na Logitech dispararam perto de 5%, com vendas melhores do que o esperado.

A Netflix reportou um aumento do número de subscritores dos últimos três meses do ano anterior para mais de dois milhões de subscrições, acima das previsões.

Desempenho de outras cotadas na bola portuguesa

A construtora Mota Engil já chegou a subir 1% esta terça-feira, para 4,08 euros. O contrato ganho pela empresa para um aterro na Costa do Marfim, no valor de até 140 milhões de euros, é positivo para a maior construtora nacional, que reforça a carteira de encomendas no médio prazo e a atividade na área de resíduos em África. Este é um sector com maiores perspectivas de crescimento, segundo o Caixa Banco de Investimento.

Os títulos do conglomerado Sonae valorizam 0,25% para 1,23 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,09% para 17,52 euros. As ações da NOS sobem 0,45% para 5,53 euros.

A petrolífera Galp Energia perde 0,4% para 16,32 euros, apesar do preço dos futuros do petróleo Brent - que serve de referência para Portugal e que é negociado em Londres -, estar até a valorizar 0,55% para 69,41 dólares por barril.

As ações da EDP perdem 0,03% para 2,89 euros, enquanto a EDP Renováveis valoriza 0,07% para 7,12 euros. Ainda no setor da energia, a REN segue estável nos 2,56 euros.

A Sonae Capital ganha 0,76% para 1,06 euros e a holding Pharol, maior accionista da telecom brasileira Oi, recua 0,2% para 0,248 euros.

Os CTT estão hoje a recuperar 0,28% para 3,52 euros. A Corticeira Amorim, por sua vez, cai 0,58% para 10,34 euros.

As acções da Altri recuam 0,39% para 5,13 euros e a Navigator cai 0,04%, para 4,65 euros. A Semapa, que controla a Navigator e é dona da cimenteira Secil, avança 0,21% para 18,76 euros.