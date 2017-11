Se vai entrar na loucura da Black Friday, a partir de amanhã, sexta-feira, fique já com uma lista do alcance das promoções nas mais variadas lojas, por setores. Faça escolhas pensadas e espreite, ainda esta quinta-feira, os sites daquelas que lhe interessam.

Poderá encontrar artigos pela metade do preço, mas muito cuidado com as falsas promoções, uma vez que há lojas que sobem os preços uns dias antes da Black Friday e, no dia D, baixam-nos, mas não como o maior desconto do ano. Sim, há o risco de nos iludirmos e o impulso do consumo também não ajuda nada.

Nota: Existem imensas lojas e marcas e, naturalmente, esta lista peca por defeito. Há também várias marcas que ainda não anunciaram que descontos vão praticar.

Roupa/Acessórios

Benetton 30% desconto em artigos seleccionados Bershka 30% desconto C&A 20% de desconto em toda a loja até domingo Cortefiel Até 50% em artigos assinalados H&M 20%, sendo que segunda-feira ainda há promoções no site. Oferta de vale de 5€ para utilizar até 3 de dezembro em compras a superiores a 30€ Calzedonia 50% só em artigos selecionados nas lojas e online

Fred Perry até 30% e 20% durante sábado e domingo Forever 21 Online tem descontos até 40%. Loja do Colombo só divulga o valor das promoções e esta sexta-feira e fica aberta até às 01:00 Decenio 30% em toda a coleção de outono-inverno nas lojas físicas e online Intimissimi 50% mas só em artigos selecionados nas lojas e no site GAP 40% de desconto. Produtos já em saldos com 25% de desconto, utilizando o código BFGAP

Entregas gratuitas a partir dos 50€ La Redoute Até 50%, nomeadamente roupa de cama e almofadas a metade do preço Levi’s 30% de quinta-feira a domingo, mas só para utilizadores da aplicação Lion of Porches 30% até domingo online e nas lojas. Na segunda, mais descontos no site Oysho 20% em toda a colecção online e envio grátis Parfois 50% em artigos selecionados até domingo e 20% nas outras peças, na sexta-feira. Segunda-feira ainda há promoções no site Pepe Jeans 30% em toda a coleção outono-inverno, quinta, sexta e segunda-feira (no fim-de-semana não) nas lojas e no site Pull&Bear Promoções começam online, às 22h desta quinta-feira, mas ainda não foram divulgadas percentagens Springfield 20% de desconto em toda a coleção nas lojas e no site

Tezenis 50% em artigos selecionados nas lojas e online

Verbaudet -20 € em compras acima dos 50€

-40 € em compras acima dos 100€

-100 € em compras acima dos 200€ Zara Desconto de 20% online e nas lojas Women’secret Até 50% em artigos assinalados, nas lojas e no site



Sapatos

Aldo 20% de descontas nas lojas e online Seaside 20% em toda a loja até domingo Foreva 30% em toda a loja até domingo



Desporto

Decatlhon Envios grátis até 27 de novembro Sportzone Até 50% em artigos assinalados. Promoções duram até domingo, tanto online como nas lojas físicas

Decoração

Conforama Até 70% em móveis, eletrodomésticos e artigos de decoração. Zara Home Zara Home: a fast fashion espanhola vai ter as promoções nas lojas físicas;

Crianças

Chicco 30% desconto em roupa, sapatos e brinquedos Pré-Natal

50% desconto em artigos selecionados Toys R Us 20% na compra de dois ou mais artigos até 24 de novembro. Até 50% na Black Friday, sábado e domingo

Livros

Bertrand 20% a 50% desconto online com portes grátis quinta e sexta-feira Fnac Até 30% Wook Já há promoções até 25%

Beleza

O Boticário Até 50% em perfumes selecionados online e nas lojas físicas NYX Cosmetics Até 20% nas lojas físicas Rituals 20% desconto em produtos seleccionados

20% desconto em todos os produtos (apenas online, na Cyber Monday) The Body Shop Até 30% Perfumes & Companhia Até 20% na loja online, mas as marcas La Mer, Remigton, Swiss Prefection, Tom Ford e Viktor & Rolf ficam de fora

Grandes espaços/sites comerciais