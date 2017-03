A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade requerimentos para que os projetos do PSD, CDS-PP e PAN sobre direitos dos consumidores baixassem, sem votação, para discussão na especialidade por 45 dias na Comissão de Economia.

Os projetos do PSD

O PSD apresentou no debate parlamentar de quarta-feira dois projetos-lei, um que visa criar uma lista única para publicidade telefónica e outro que pretende valorizar os centros de arbitragem para a resolução de litígios de consumo de valor reduzido.

Os sociais-democratas apresentaram ainda dois projetos de resolução: um que recomenda a promoção e divulgação da defesa do consumidor em geral e outro que pede uma maior divulgação dos centros de arbitragem para que sejam mais conhecidos dos consumidores.

PS, BE e PCP criticaram o pacote de diplomas do maior partido da oposição assinalou o Dia Mundial do Consumidor, considerando que se trata de "uma manta de retalhos" e que não resolve os problemas essenciais desta área.

O projeto do PAN

O partido Pessoas-Animais-Natureza quer "colmatar uma lacuna" nos direitos do consumidor na área dos bens alimentares.

Segundo André Silva, se já é obrigatório incluir na rotulagem de produtos como as rações animais a presença de Organismos Geneticamente Modificados (OGM), essa informação "não chega ao consumidor final porque não está na carne, ovo, leite" provenientes desses animais.

O projeto do CDS-PP

Já os centristas apresentaram um projeto de resolução que recomenda ao Governo que promova uma cultura de informação ao consumidor mais eficaz em várias áreas:

maior acompanhamento das vendas à distância e porta a porta;

separar, na área da energia, o consumo para aquecimento do restante

aproximar os preços do gás de botija do natural

maior detalhe na faturação aos consumidores, nomeadamente em contratos que incluem vários serviços

um pedido ao executivo para que "acabe com a fiscalidade extraordinária dos combustíveis"

