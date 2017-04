A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado lamentou hoje que o Governo não tenha dado mostras de querer descongelar as progressões na carreira, nem avançado na solução para o “problema” da precariedade.

“Uma hora de reunião deu para ficarmos no mesmo ponto onde estávamos”, disse Helena Rodrigues, à saída de uma reunião no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Não há perspetivas para que em 2017 o Governo dê mostras de querer descongelar as progressões na carreira".

O programa do Governo remete essa matéria para 2018, mas os sindicatos querem, pelo menos, começar a sua negociação.

O STE “não entende” a posição do Governo quanto ao descongelamento das progressões, pelo que fez notar ao executivo que “não é possível continuar a aceitar” a situação, cita a Lusa.

Não aconteceu assim para todos os trabalhadores da Administração Pública. Alguns têm tido descongelamento de carreiras, alguns têm tido progressões, há uns quantos a quem não é descongelada a progressão na carreira e há também trabalhadores que há 10 ou 15 anos não têm qualquer progressão remuneratória”.

Para o STE, esta situação “não pode continuar” porque “senão é mais do mesmo". "Continuamos a ter os trabalhadores da Administração Pública a empobrecer e tendemos para o salário mínimo nacional. Isto não é razoável”.

Os sindicatos da Função Pública reuniram-se hoje com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e o secretário de Estado do Emprego para discutir a regularização das situações de precariedade e o descongelamento de carreiras. Helena Rodrigues lamentou ainda que "não haja portaria nem nenhum diploma para resolver a precariedade”.

As exigências da FESAP

O secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, exigiu entretanto que o Governo mantenha o "compromisso negocial" sobre a progressão nas carreiras, para que "não seja uma navegação à vista".

"O Governo vai ainda fazer um levantamento dos funcionários públicos que tiveram as carreiras congeladas, uma vez que não abrangem todos", disse o dirigente da FESAP, depois da dita reunião.

Sobre as comissões de trabalho dedicadas aos precários da Administração Pública, constituídas por cada ministério, José Abraão referiu que o Governo alegou que ainda "não estão feitas", o que poderá ocorrer na próxima semana.

A FESAP lamentou que nesta reunião ainda não houvesse "respostas concretas em relação à constituição das comissões". "Era para ser até 31 de março, mas está de algum modo atrasado".

Segundo o sindicalista, o Governo disse que estava "a ultimar uma portaria" que irá definir procedimentos onde eventualmente os trabalhadores terão de requerer a sua condição de precários. Além disso, o Executivo explicou que está igualmente a preparar um projeto de diploma que "no mais curto prazo de tempo" poderá ser submetido ao parlamento.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, informou na semana passada que os trabalhadores com vínculo precário no Estado podem começar este mês a solicitar a avaliação da sua situação laboral às comissões criadas junto dos ministérios.

O descongelamento das carreiras da Administração Pública é uma das reivindicações imediatas do STE, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública.