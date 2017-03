O Governo quer reestruturar a função pública e, para isso, vai adotar novos critérios para a promoção na carreira dos funcionários. O jornal Público avança que uma das ideias é pôr fim às progressões automáticas.

A reestruturação das carreiras terá que ter em conta o impacto orçamental dos salários e, por isso, apostar em prémios e promoções e não apenas numa lógica de progressões automáticas.

O objetivo do executivo é tornar a função pública atrativa e com perspetiva de carreira, mas não à custa do simples descongelamento das carreiras o que levaria a um rombo orçamental.

A integração dos precários no Estado também obriga o executivo a repensar a moldura de hoje tendo em conta as atuais necessidades.

Com as progressões congeladas, na prática desde 2003, desde 1990 que não há existe uma reestruturação global e profunda das carreiras.