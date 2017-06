Há anos que se receia que os robots roubem os trabalhos aos humanos. Facto é que a tecnologia já substitui a mão humana em várias profissões. Não é difícil encontrar exemplos: há caixas de supermercado automáticas, máquinas automáticas para pagar portagens. Até onde iremos? Há um site que ajuda a perceber qual a probabilidade: Will robots take my job? (Vão os robots ficar com o meu trabalho?).

Ao entrar na página, basta escrever qual é a profissão que surgem funções em detalhe. É escolher e a probabilidade aparece. E aparece acompanhada de indicações: se tem razões para ficar preocupado, qual o crescimento da área que é possível projetar, qual o salário médio anual e quantas pessoas estavam empregadas em 2016.

Ora, para além dos operadores de caixa, também os motoristas têm alta probabilidade de virem a ser destronados pelos robots. Quem já não ouviu falar dos carros sem condutor? Cá está a probabilidade, segundo esta página da Internet criada pelo programador Mubashar Iqbal e pelo designer gráfico Dimitar Raykov, a partir de uma investigação feita em 2013 por economistas da Universidade de Oxford sobre como a automatização afetará o mercado de trabalho.

willrobotstakemyjob.com

Já quem for pediatra, dentista ou fotógrafo, a probabilidade de algum dia um robot vir a ocupar o seu lugar é muito diminuta.

A página quer ser séria, mas na base da criação esteve também algum toque de humor: quando a probabilidade é superior a 90% aparece o alerta "estás condenado" a mudar de carreira.

O site foi construído em três semanas e já conta com mais de seis milhões de visitas de 222 países.

People from all over the world are interested to know how safe their jobs are! We’d had visitors from 222 countries! https://t.co/UWvM85E8Hl pic.twitter.com/iwpCsT4OKq — Mubashar Iqbal (@mubashariqbal) 21 de junho de 2017

Check out this list! 1/2 of the jobs listed are non-tech. People are aware of job automation.🤔 Data from >4.5M page views & >500K visitors. pic.twitter.com/tzYEyrvHDy — Dimitar Raykov (@dreamture) 6 de junho de 2017

As três profissões mais procuradas são professor, médico e advogado, segundo contaram os criadores ao El País.

