Muitas autarquias locais já iniciaram ou concluíram o processo de regularização de precários, garante o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. O levantamento que se fez dessas situações identificou cerca de 15 mil casos na Administração Local, 10 mil nos municípios e 5 mil nas freguesias.

Há autarquias que já têm o seu processo de regularização concluído e muitas autarquias iniciaram já o processo de legalização".

Ouvido parlamento, na Comissão do Poder Local, o ministro detalhou que foram identificados 5.387 trabalhadores "com vínculo inadequado" nas freguesias, dos quais "1.679 a termo certo/incerto, 2.174 em contrato de prestação de serviço e 1.534 com contratos emprego inserção".

Esse levantamento foi feito e, aliás, diria que com sucesso. Neste momento há autarquias que já têm o seu processo de regularização concluído, quando a Administração Central não o tem ainda. E, portanto, nós confiamos efetivamente na descentralização. As regras são as da lei, mas não será o Governo a intervir naquilo que é, antes de mais, uma competência do município ou da freguesia".

Segundo informação publicada em janeiro no site do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), o número de requerimentos apresentados para regularização de precários na administração pública ascendeu a 31.583.

Os pedidos foram distribuídos pelas Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) criadas nos vários ministérios, que apreciam e decidem sobre os requerimentos entregues pelos trabalhadores e pelos serviços.

Requerimentos por ministério