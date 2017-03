O Banco de Portugal reviu em alta as previsões para a economia portuguesa. Se em dezembro estimava que o Produto Interno Bruto ia crescer 1,4%, no boletim económico de primavera, que acaba de divulgar, aponta para um crescimento de 1,8%. Já em 2018 e 2019 o crescimento vai continuar, mas a um ritmo mais baixo que este ano.

Mesmo assim, para 2018 e 2019, o banco central reviu em alta as previsões: a economia deverá crescer 1,7% no próximo ano (vs. 1,5%) e 1,6% no seguinte (contra a última previsão de 1,5%).

Uma revisão que a instituição lidera por Carlos Costa sustenta com "num crescimento forte das exportações – refletindo um enquadramento económico e financeiro externo favorável e a manutenção de ganhos de quota de mercado – e numa recomposição da procura interna no sentido de um maior dinamismo da formação bruta de capital fixo (FBCF) [vulgo investimento]."

Apesar do "otimismo" a instituição deixa um alerta: "ainda assim, o ritmo de crescimento económico projetado é inferior ao necessário para o reinício do processo de convergência real face à área do euro, o que decorre da persistência de importantes constrangimentos estruturais ao crescimento."

Hoje, em entrevista à Bloomberg, o ministro das Finanças ainda hoje apontou para uma criação de riqueza de 2% este ano, estando, por isso, ainda mais otimista do que a instituição liderada por Carlos Costa. Seja como for, e segundo os académicos, para a economia ser sustentável deverá crescer 2% ou mais durante vários anos.

As exportações deverão crescer também bem mais do que previa: 6% em vez de 4,8%. As importações deverão aumentar mais do que os bens vendidos ao estrangeiro (7,3%) e mais do que o Banco de Portugal apontava no último boletim (4,8%).

No consumo privado, o mesmo cenário de melhoria: de 1,3% a previsão passou para 2,1%.

O investimento deverá aumentar 6,8% e não 4,4%.

Desemprego a cair mas crescimento contido do emprego

A taxa de desemprego no final do ano estará, à luz destas projeções, ligeiramente abaixo ao que a instituição pensava: em 9,9%, em vez de 10,1%. Uma taxa de desemprego abaixo dos dois dígitos, ainda que por uma ligeira margem, a refletir a melhoria esperada no mercado de trabalho.

"Para o mercado de trabalho antecipa-se um aumento do emprego de 1,6% em 2017 e cerca de 1% em 2018 e 2019", diz o Banco acrescentando que se verifica, contudo, que o ritmo de crescimento do emprego deverá regressar ao seu comportamento histórico, em que os ganhos do lado do emprego são mais contidos: "No final do horizonte de projeção, o nível médio anual do emprego situar-se-á 8,5% acima do mínimo registado em 2013, embora permaneça 5% abaixo do nível observado em 2008".