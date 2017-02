Fernando Ulrich vai manter-se no BPI, mas não como presidente executivo do banco. Foi o próprio que pediu para não continuar no cargo, que passará a ser do atual diretor-geral do CaixaBank, que concluiu com sucesso a OPA, ficando com 84,5% do capital. Há 13 anos à frente na liderança executiva do BPI, Ulrich sobe na hierarquia para passar a chairman, isto é, presidente da administração.

Esse lugar era, até aqui,ocupado por Artur Santos Silva, quetambém comunicou que não pretenderia continuar. Será, em vez disso, nomeado presidente honorário do banco.

O novo presidente executivo que irá substituir Ulrich será o espanhol Pablo Forero, atual diretor-geral do CaixaBank, cuja equipa integra desde 2009. "Em 2013, foi nomeado Director Geral de Riscos, cargo que ocupou até Dezembro de 2016. Dispõe de uma ampla experiência internacional, tendo trabalhado durante 11 anos em Londres como responsável directivo da sociedade JP Morgan Asset Management, onde esteve envolvido na experiência de integração Chase / JP Morgan", lê-se no comunicado enviado ao regulador pelo BPI.

O banco dá ainda conta dos nomes propostos pelo maior acionista - que já era, mas que com a OPA reforçou a sua posição - para a eleição de um novo Conselho de Administração:

Fernando Ulrich Presidente Pablo Forero Vice-presidente António Lobo Xavier Vice-presidente Alexandre Lucena e Vale Vogal António Farinha de Morais Vogal Carla Bambulo Vogal Francisco Manuel Barbeira Vogal Gonzalo Gortázar Vogal Ignacio Alvarez Rendueles Vogal João Oliveira Costa Vogal José Pena do Amaral Vogal Javier Pano Vogal Juan Antonio Alcaraz Vogal Juan Ramon Fuertes Vogal Lluis Vendrell Vogal Pedro Barreto Vogal Tomás Jervell Vogal Vicente Tardio Vogal

Estas decisões serão apresentadas pelo CaixaBank aos acionistas na próxima assembleia-geral, a 26 de abril.

O comunicado termina com agradecimentos a Artur Santos Silva pela "visão, capacidade de iniciativa e determinação com que fundou em 1981 a Sociedade Portuguesa de Investimentos e, em 1985, o BPI", instituição que fez crescer com "independência, seriedade e rigor".

E também com agradecimentos a Fernando Ulrich, que os espanhóis querem que seja agora o chairman, pela "contribuição fundamental que deu ao longo de 34 anos para a afirmação, prestígio e resultados do banco", num percurso de 34 anos na instituição, os últimos 13 à frente da comissão executiva. Destaca, em especial, o facto de o BPI ter conseguido "destacar-se muito positivamente" em comparação com os outros bancos, nos anos da crise financeira iniciada em 2008.