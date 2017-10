A Associação de Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) considerou hoje ser "claramente insuficiente" o aumento de um cêntimo por litro pago aos empresários do setor pela Lactogal, uma das maiores empresas de laticínios do país.

Em comunicado, a associação revelou que esse aumento da remuneração paga pela Lactogal, que recolhe cerca de 70% do leite produzido em Portugal continental, irá acontecer nos meses de novembro e dezembro, mas que não é suficiente para cobrir os custos de produção.

Este aumento temporário do preço do leite pago ao produtor é positivo, mas claramente insuficiente, ficando o valor recebido abaixo do custo estimado de produção, na ordem dos 35 cêntimos, e abaixo do valor médio previsto na União Europeia para outubro (36 cêntimos)", considerou a APROLEP.