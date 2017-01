A taxa de inflação homóloga na zona euro quase duplicou de novembro para dezembro. Foi de 1,1% no último mês de 2016, acima dos 0,6% do mês anterior. A evolução de preços foi impulsionada pelos preços da energia, estima o Eurostat.

Foi nesse setor que se verificou a maior subida em dezembro. E foi, de resto, a primeira em pelo menos seis meses: 2,5%, face aos -1,1% em novembro, detalha o gabinete de estatísticas da União Europeia.

No setor dos serviços, a taxa de inflação homóloga aumentou 1,2% (1,1% em novembro) e no da alimentação, álcool e tabaco os preços aumentaram também 1,2% (0,7% no mês anterior).

No setor dos bens industriais não energéticos, os preços tiveram uma subida de 0,3%, estável na comparação com novembro.

Os mercados da dívida estavam À espera deste anúncio, depois de na Alemanha, maior economia europeia, a inflação ter ficado acima do esperado (1,7%), em termos homólogos. Isso aumenta os receios de que o BCE venha a retirar estímulos, nomeadamente reduzindo o programa de compra de ativos.

O Eurostat deverá publicar um novo boletim, com dados sobre os Estados-membros, no dia 18.