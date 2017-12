O ano de 2018 vai começar com um aumento nos preços dos combustíveis. Tanto o gasóleo como a gasolina ficam mais caros.

No caso do diesel, a subida será até 1,5 cêntimos. Na gasolina, ligeiramente menos, até 1 cêntimo por litro, segundo apurou a TVI24 junto de fonte do setor. Nos Açores, o aumento será de três cêntimos em cada.

No quadro seguinte, podemos ver qual a evolução esperada na próxima semana no continente. São valores médios, já que os preços vão diferindo um pouco de posto para posto de combustível.

Combustível Preço médio a 29 de dezembro Preço médio a 1 de janeiro Gasóleo 1,323 € 1,338 € Gasóleo simples 1,290 € 1,305 € Gasolina 95 1,525 € 1,535 € Gasolina 98 1,562 € 1,572 €

É de ter em conta que o Orçamento do Estado para 2018 mantém em vigor "o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, no montante de € 0,007/l para a gasolina e no montante de € 0,0035/l para o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado", como se lê no documento que vai gerir as contas públicas em 2018.

Para além disso, haverá uma atualização ao nível da inflação, mas sem mexer nas taxas de imposto aplicadas à gasolina e ao gasóleo, segundo o relatório do Orçamento.

Procede-se igualmente à mera atualização de algumas das taxas do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos, também ao nível da inflação, embora não exista qualquer alteração às taxas de imposto aplicadas à gasolina e ao gasóleo".

O Governo espera que a receita obtida com o ISP cresça "fundamentalmente do aumento do consumo". A estimativa é que a receita suba na ordem dos 203 milhões de euros, ou seja, mais 6,1%.

Açores: um aumento maior

Já nos Açores, a gasolina de 95 octanas e o gasóleo rodoviário vão aumentar três cêntimos a partir de 1 de janeiro de 2018. Passam a custar 1,45 e 1,23 euros por litro, respetivamente.

O Governo regional fundamenta a subida com as “recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais”.

No caso do gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas a atualização será de dois cêntimos por litro, e de um cêntimo por quilo no fuelóleo industrial.